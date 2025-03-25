Kayseri'de yapılan protestolarda 31 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine Kayseri’de gerçekleştirilen yasadışı eylemler ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Aralarında “Cinsel İstismar, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Kasten Yaralama,Dolandırıcılık, Hırsızlık“ gibi suçlardan kayıtları bulunan toplam 31 şahıs yakalanarak haklarında“2911 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Kamu Malına Zarar Verme” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından gerekli adli işlemler başlatılarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 5 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylar sırasında olaylara müdahale eden bir polis memuru yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisi sonrası taburcu oldu.