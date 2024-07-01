Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu I.A., 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

Olayın ardından gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
İHA
Kayseri Gündem

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