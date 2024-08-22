Sedat Kılınç'tan Hodri Meydan: 'Kayserispor'a başkanlık için hazırım'

İş insanı Sedat Kılınç, "Kayserimizin en değerli markası olan Kayserispor, geçmişte yöneticilik yaptığım, başkan adayı olduğum ve maddi manevi desteklediğim çok kıymetli bir kulüptür. Birçok kez sponsor olarak katkı sunduğum Kayserispor Kulübü, olağanüstü genel kurula gidiyor. Bugüne kadar kulübe katkı sağlayan taraftarlarımıza, siyasetçi ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş yönetici ve taraftarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak bugüne kadar elini cebine atmayan, hiçbir faydası olmayan bazı siyasetçiler hemen fırsatçılık yapıp prim kazanmaya çalışıyor. Siz bir kenara çekilin!" dedi.