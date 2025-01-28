'Kudüs ve Miraç' konuşuldu

Etkinlik yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Programa, mahalle sakinleri, dernek üyeleri ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda davetli katıldı. Kuruköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği program, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışma ve birlikteliği pekiştiren etkinlikler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, etkinliğin önemine değindi. Şahin, Kudüs’ün ve Miraç’ın İslam dünyasındaki özel yerine vurgu yaparak, bu geceyi düzenlemenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Konuşmasında, Kudüs’ün sadece bir şehir olmadığını, tüm Müslümanların kalbinde özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Şahin, Kudüs’ün özgürlüğü için yapılacak her türlü mücadelede ortak bir tavır sergilemenin gerekliliğine de değindi.

Şahin, “Miracı anarken, Kudüs’ün hatırlanması gerekir. Miraç, müminlerin moral kaynağı olmuştu ve bugün de Kudüs maneviyatımızın temsilinde olmaya devam ediyor. İnsanlık için taşıdığı mesajlar özellikle günümüzde çok daha anlamlı haldedir. Ayrıca, Filistin’de yaşananlar İslam’ın insan haklarına ve adalete verdiği önemi de gözler önüne sermiştir. Bu değerlerin gençlere aktarılması için bizler çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kuruköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz İncedayı ise programda yaptığı konuşmada, Miraç’ın sadece dini bir olay olmadığını, aynı zamanda bireysel ve toplumsal anlamda da derin bir mesaj taşıdığını belirtti. İncedayı, Miraç’ın, insanın yüce bir amaç için mücadele etmesi gerektiğini ve her türlü zorlukla karşılaşıldığında sabır ve azimle ilerlemesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Emekli Vaiz Aydın Aydın’ın konuşmaları ile devam eden program, Kuruköprü Mahallesi’nde sadece bir dini etkinlik olmanın ötesine geçerek, mahalle halkı arasında dayanışma ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesine katkı sağladı.