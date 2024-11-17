 Kumar Bağımlılığı Türkiye'yi Endişelendiriyor: Uzmanlar Genç Yaşta Bağımlılığa Dikkat Çekiyor

Pandemi döneminde, sokağa çıkma kısıtlamaları ve dijital cihazların daha fazla kullanılması, kumarın sanal ortamlara taşınmasına neden oldu. Anadolu Ajansı'ndan İrem Demir'in haberine göre, İnternet üzerinden kumar oynama kolaylığı, bağımlılık oranlarını hızla artırdı. Bu konuda açıklama yapan uzmanlar, sanal kumarın bağımlılık yapma hızının geleneksel kumardan çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı, kumar bağımlılığının, sadece bireyi değil, ailesini ve toplumu da derinden etkileyen ciddi bir psikiyatrik hastalık olduğunu söyledi. Kumar bağımlılığının, erkeklerde daha yaygın olmasına karşın, kadınlarda da giderek arttığına dikkat çekti. Ayrıca, yaş ortalamasının her geçen gün düştüğüne, son yıllarda bağımlılıkla mücadele eden genç yaş grubunun onlu yaşlara kadar indiğine dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadelede Ailelere Önemli Görevler Düşüyor

Doç. Dr. Namlı, kumar bağımlılığının en tehlikeli boyutunun erken dönemde fark edilmemesi olduğunu söyledi. Ailelerin, çocuklarının dijital medya kullanımını dikkatle izlemeleri gerektiğini belirten uzman, özellikle dikkat eksikliği ve dürtü kontrol bozukluğu gibi sorunlar yaşayan çocukların daha yüksek risk taşıdığını vurguladı. Erken tanı, bağımlılıkla mücadelede kritik bir rol oynuyor.

Sanal Kumarın Zihinsel Etkileri

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Merih Altıntaş, sanal kumarın, geleneksel kumar oyunlarından çok daha hızlı bağımlılık yarattığını ve kullanıcıların ruhsal durumlarında ciddi bozulmalar meydana getirdiğini söyledi. Altıntaş, sanal kumarın, bağımlılık yapma potansiyelinin, nörokimyasal ve psikolojik değişimler açısından çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, bu durumun özellikle gençler için büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizdi.

Erken Tanı ve Tedavi Önemli

Kumar bağımlılığı, tedavi edilmediği takdirde kişilerin mesleki yaşamını, finansal durumunu ve sosyal ilişkilerini büyük oranda olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, kumar bağımlılığına yönelik tedavi sürecinde psikiyatri kliniklerinin yanı sıra Yeşilay gibi bağımlılık konusunda hizmet veren merkezlerin önemli bir kaynak sağladığını belirtiyor. Bağımlılıkla mücadelede sadece bireylerin değil, toplumun da sorumluluğu olduğunu vurgulayan Altıntaş, kumarın erken dönemde tanınarak tedavi edilmesinin, bireylerin yaşam kalitesini ve toplumsal huzuru iyileştireceğini ifade etti.

Genç Yaşta Kumar Bağımlılığına Karşı Uyarılar

Pandemi sürecinin ve dijitalleşmenin hızlanmasının, kumar bağımlılığında yaş ortalamasını düşürdüğünü belirten uzmanlar, oyun bağımlılığının kumar bağımlılığına dönüşme tehlikesine karşı aileleri uyardı. Çocuklar ve gençlerin sanal oyunları kumar gibi görmek ve bağımlılığa adım atmak konusunda daha büyük bir risk altındalar. Uzmanlar, oyun bağımlılığının kumar bağımlılığına evrilebileceğini ve bu durumun erken yaşta bağımlılığa yol açabileceğini belirtiyor.

Kumar bağımlılığıyla mücadele etmek, yalnızca bireysel bir çaba değil, toplumun ortak bir mücadelesi olmalıdır. Ailelerin dikkatli olması, toplumda farkındalık yaratılması ve psikolojik destek alınması, bu sorunla başa çıkmada önemli adımlar olacaktır.