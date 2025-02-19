Kumbaralı telefon'un mucidi işadamı son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Köseoğlu'nun hikayesi, inanç ve girişimcilik adına ders niteliğinde. PTT'de telefon teknisyeni olarak görev yapan Köseoğlu, 1972 yılında memuriyeti bırakarak Kayseri'de küçük bir atölyede civata ve somun üretimine başladı. Daha sonra, memuriyetiyle alakalı işlere yönelen Köseoğlu, telefonun madeni para ile çalışmasını sağlayan kumbaralı telefon üreterek iş dünyasında büyük bir adım attı.

Kumbaralı telefonun mucidi olan Köseoğlu, kurduğu şirkete de bu ismin kısaltması olan ‘Kumtel’ adını verdi. Bugün, binlerce kişiye iş imkanı sağlayan ve başarılı bir girişimci olarak anılan Köseoğlu'nun hikayesi, birçok kişiye ilham kaynağı oldu.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan kıldırdı. Törene, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, Köseoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Köseoğlu, çalışma hayatına katkıları ve hayırseverliğiyle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.