Sporda yapay zeka dönemi: Hakemler tarihe mi karışıyor?

Futbol Sahalarında Yapay Zekâ Hakimiyeti

Yapay zekâ, futbol maçlarında VAR sistemine alternatif olarak kullanılmaya başlandı. Yeni sistem, ofsayt ve faul kararlarını 0.05 saniye içinde vererek hakem hatalarını %99 oranında azalttı. Bu durum futbol dünyasında önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Konuyu değerlendiren Elektrik Elektronik Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı ve PilenPak Proje, Yardımcı İşletmeler ve Enerji Müdürü Burak Yaka, “Görüntü işleme ve sensör teknolojilerinin sahalara girmesi, adaleti artırırken insan faktörünü ikinci plana itiyor” dedi.

Basketbol ve Teniste Hatasız Karar Dönemi

Basketbol sahalarında 3D hareket takip sistemleriyle temas ve adım hataları milimetrik hassasiyetle tespit ediliyor. NBA’de test edilen bu sistem, faul kararlarının doğruluğunu %98.7 seviyesine çıkardı. Teniste ise Hawk-Eye’ın geliştirilmiş versiyonu, çizgi ihlallerini sıfır hata ile belirliyor. Wimbledon’da uygulanan sistemle insan çizgi hakemlerine ihtiyaç kalmadı.

Burak Yaka, bu gelişmelerin yalnızca sporla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, “Endüstride kullanılan bu sistemler, artık sporun adaletini sağlamak için de sahalarda. Ancak unutulmaması gereken, sporda insan faktörünün hala önemli olduğu” diye konuştu.

Diğer Branşlarda Teknolojinin Yükselişi

Yapay zekâ, yüzme ve atletizm gibi branşlarda da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Yüzmede erken çıkışlar ve dönüş hataları anlık takip edilerek yarış sonuçlarının doğruluğu artırıldı. Atletizmde ise çıkış hataları ve bitiş çizgisi analizleri milisaniyelik doğrulukla ölçülüyor.

Geleneksel Hakemlik Son Mu Buluyor?

Teknolojinin spor dünyasına bu denli entegre olması yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. “Teknolojiyi tamamen spordan uzak tutmak mümkün değil. Fakat insan dokunuşunu kaybetmek, sporun ruhuna zarar verebilir” diyen Burak Yaka, sporun doğallığını korumanın önemine dikkat çekti.

Gelecek Ne Getirecek?

Spor dünyasında yapay zekâ sistemlerinin kullanımı artarken, insan hakemlerin tamamen sahalardan çekilip çekilmeyeceği sorusu ise hala gündemde. Taraftarların büyük bölümü daha adil kararları desteklerken, bazı kesimler insan hakemlerin sporun ruhu için gerekli olduğunu savunuyor.

“Adalet mi, ruh mu? Sporun geleceği bu sorunun cevabında yatıyor.”