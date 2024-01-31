KUMSMALL talihlisi otomobilini aldı

KUMSMALL AVM'nin 2023 yılı hediye kampanyasında büyük ödül olan otomobili kazanan talihli Hüseyin Kıraç'a otomobili verildi. Otomobilini almaya ailesiyle birlikte gelen Hüseyin Kırraç'a anahtarını Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya teslim etti.

KUMSMALL talihlisi otomobilini aldı
Kayseri GündemEditör

KUMSMALL AVM’nin 2023 yılı hediye kampanyasında büyük ödül olan otomobili kazanan talihli Hüseyin Kıraç’a otomobili verildi. Otomobilini almaya ailesiyle birlikte gelen Hüseyin Kırraç’a anahtarını Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya teslim etti.

KUMSMALL AVM’nin büyük ödülü otomobil olan 2023 yılı hediye kampanyasının çekilişi başta Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere Kayseri protokolünün de katıldığı törende Milli Piyango İdaresi tarafından yapılmıştı. Çekiliş sonrası büyük ödülün sahibi Hüseyin Kıraç’a otomobil kazandığı müjdesini Vali Gökmen Çiçek telefonla vermişti. Milli Piyango İdaresinin onayı ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından talihli Hüseyin Kıraç’a otomobili teslim edildi. Otomobilin anahtarını talihliye veren Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulundu ve bu ödülün Kıraç ailesine hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Ailesiyle birlikte gelerek aracını teslim alan talihli Hüseyin Kıraç da KUMSMALL AVM sayesinde otomobil sahibi olduklarını ifade ederek bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KUMSMALL talihlisi otomobilini aldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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