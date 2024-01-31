Üç haftalık kızını öldüren anne A.B. müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 5 Temmuz 2020’de saat 03.30 sıralarında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.B.’nin babası 3 haftalık torununun hareketsiz yattığı gerekçesiyle sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri 3 haftalık Melek B.‘nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne A.B. çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen anne A.B. için Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ‘akıl sağlığı yoktur’ raporunun ardından anne tahliye edildi.

ANNE A.B.’NİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Davanın bugün 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık anne A.B. ile avukatı katıldı. Adana Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı raporunun ardından mahkeme bu kez İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından A.B.’nin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu verildi. Bir önceki duruşmada konuşan anne A.B. “Ağlıyor diye öldürdüm. Yastıkla boğdum. Cezamı çekmek istiyorum. Adalet yerini bulsun, cezaevine gitmek istiyorum” demişti. Bugünkü duruşmada ise, “Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım. Geçen celse ne dediğimi bilmiyorum” dedi. Savcı ise mütalaasında , “Çocuğu ve alt soyu kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.B.’ye müebbet hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Anne A.B. cezaevine gönderildi.