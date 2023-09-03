Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Kur'an Gönüllüleri Platformu Kayseri'de bir etkinlik düzenliyor.

PAYLAŞ
  • 03.09.2023 21:34
  • Güncelleme: 03.09.2023 21:34
Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Kur'an Gönüllüleri Platformu Kayseri'de bir etkinlik düzenliyor. 'Seccadeni al gel' adı altında 8 Eylül Cuma günü Talas Paraşüt İniş Alanında gerçekleştirilecek olan etkinlikle son günlerdeki Kur'an düşmanlığına tepki gösterilecek. Etkinliğe katılanlar akşam ve yatsı namazını Talas Paraşüt İniş Alanında kılacak.
Platformdan yapılan açıklamada  "Özellikle İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an'a yapılan edepsizce saldırılara karşı en azından safımızı belli etmek ve Kur'an ikliminde bir araya gelerek. Olaya duyduğumuz hüznümüzü paylaşmak adına... Kur'an Gönüllüleri Platformu olarak düzenlediğimiz bu gecede öncelikle ailecek hepinizin yanımızda olmasını arzu ederken... afişimizi sosyal medya hesaplarınızda ve WhatsApp durumlarınızda paylaşmanız bizim için değerlidir... Cenabı Hakk şimdiden hepinizden razı olsun. Kayseri'den Kur'an düşmanlarına karşı vereceğimiz seda en yüksek perdeden olsun inşallah" ifadelerine yer verildi.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Vali Gökmen Çiçek'ten esnaflara ziyaret

Vali Gökmen Çiçek’ten esnaflara ziyaret

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Sağanak yağış sele sebep oldu

Sağanak yağış sele sebep oldu

DAHA FAZLA
Pınarbaşı'nı sel vurdu

Pınarbaşı’nı sel vurdu

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, güven tazeledi

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, güven tazeledi

Meysu Outlet'te Vizyon Kırtasiye'nin açılışı yapıldı

Meysu Outlet’te Vizyon Kırtasiye’nin açılışı yapıldı

Saadet Partisi Kayseri'de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Kayseri’de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, 'Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, “Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak”