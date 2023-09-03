Sağanak yağış sele sebep oldu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevre iller için 'sarı kodlu' uyarı yapılmıştı. Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış beklendiği belirtilen açıklamada; vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı bildirilmişti.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış, birçok ilçeyi olumsuz de etkiledi. Sağanak yağışın yoğun olduğu Bünyan ilçesine bağlı Karacaören Köyü'nde yoğun sel meydana gelirken Yeşilhisar ilçesinde de birçok yolu su bastığı görüldü. Öte yandan bazı işletmeleri de su bastı.