Kur'an Gönüllüleri Platformu'ndan Kur'an Ziyafeti

Kayseri'de 8 Eylül Cuma akşamı Kur'an Gönüllüleri Platformu Kur'an Ziyafeti Programı gerçekleştirilecek. 

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  • 07.09.2023 15:59
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:59
Kur'an Gönüllüleri Platformu'ndan Kur'an Ziyafeti

Kayseri’de Kur’an Gönüllüleri Platformu tarafından Kur’an Ziyafeti Programı gerçekleştirilecek. 8 Eylül Cuma Akşamı Saat 19:00 da Talas Paraşüt İniş Alanı’nda gerçekleştirilecek olan programa ilişkin Kur’an Gönüllüleri Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son zamanlarda özellikle İsveç ve Danimarka’nın başını çektiği Avrupa’nın değişik ülkelerinde Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan kabul edilemez saldırılar İslam Aleminde ve özellikle ülkemizdeki inanan gönüllerde derin yaralar açmıştır. Bir yandan devletimiz her türlü diplomatik kanallarla bu kabul edilemez saldırılarla mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da millet olarak bizlerin ortaya koyacağı tavırla bu olaya dur demenin vaktinin artık çoktan geldiğini göstermemiz gerekir. Bu sebeple ‘Kur’an’a Uzanan Ellere Karşı Kur’an’la Çarpan Gönüller’ adıyla büyük bir Kur’an Ziyafeti Programı düşünülmüş olup, tüm Kayseri halkımızı 8 Eylül Cuma Akşamı Saat 19:00 da seccadelerini alarak Paraşüt İniş Alanını hınca hınç doldurmaya ve Kur’an’ımıza Uzanan Ellere Karşı dimdik ayağa kalkmaya davet ediyoruz.” 

Program; TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney’in seslendireceği Tasavvuf Musıkisi Konseri ile başlayacak, Hafız Abdullah İslam, Hafız Halil İbrahim Arslan, Hafız Yasin Yüksel ve Hafız Mehmet Tanrıöver’in sunacağı Kur’an Ziyafeti ile devam edecek. Hafız Mustafa Baş ile Hafız Fatih Demir tarafından çifte salâ ve ezan okunacak olup Akşam ve Yatsı namazları alanda cemaat halinde topluca kılınacak. İstanbul Emekli Vaizi Mustafa Akgül’ün yapacağı sohbet ve son olarak Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yapacağı dua ile program sona erecek.

1ha

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