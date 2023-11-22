Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Diş Hekimleri Odası Kayseri Şube Başkanı Umut Kural, diş hekimliği mesleğinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyleyerek, "Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor" dedi.

Diş Hekimleri Odası Kayseri Şubesi, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Diş Hekimleri Odası Kayseri Şube Başkanı Umut Kural, diş hekimliği mesleğinin sorunlarından bahsederek, "115. yılımızda maalesef mesleğimizin geleceği tehlike altındadır. Karar vericilere buradan bir kez daha sesleniyorum. 25 yıl önce Türkiye’de diş hekimliği fakültesi sayısı 10 iken bugün sayı 200’e yaklaşmıştır. Global olarak kabul edilen her 4 bin kişiye 1 diş hekimi normu ülkemizde ziyadesiyle aşılmıştır. Diş hekimi sayısındaki artışa rağmen hepimizin malumu; kamu kurumlarındaki aşırı talebe kamudaki meslektaşlarımız yetişememektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı diş hekimlerinin oranı yüzde 30 dahi değildir. Bugün itibarı ile tüm özel diş hekimleri tam mesai çalışmaya başlasak Türkiye’deki ağız diş sağlığı sorunlarını yarım asırda çözebiliyoruz. Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra bazı üniversiteler halihazırda hocasız diş hekimi yetiştirmeye çalışmaktadır" dedi.

Kural, "Bir tarafta diş hekimliği eğitiminin kalitesi hızla düşerken sahte diş hekimleri sorunu halen devam etmektedir. Biz sahte diş hekimleri ile mücadele ederken, son yönetmeliklerle meslek dışı kişilerin diş kliniği açabilmeleri sağlanmıştır. Bunun sonucunda üzülerek ifade etmek istiyorum ki sermayenin talepleri doğrultusunda, hastanın değil hastanenin ihtiyaç duyduğu diş tedavileri yapılmaya başlamıştır. Son olarak diğer tüm emeklilerimizle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi diş hekimlerinin maaşları da iyileştirilmelidir. Ülkeler Eğitim, Sağlık ve Güvenlik olarak 3 ana dalda verdikleri hizmetlerle öne çıkarlar. Kolluk güçlerimiz can güvenliğimizi sağlıyorlar. Her nasıl ki güvenliğimiz için ücretli bir hizmet almak zorunda kalmıyorsak diş tedavilerimizin yapılması için de ücretli bir hizmet almak zorunda kalmamamız gerekmektedir. Ülkemizde özel diş hekimliği hizmetlerinin kalitesi malumunuz üzere gelişmiş ülke normlarından dahi üstündür. Sağlık Turizmi kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya diş tedavisini ucuz ve kaliteli yaptırabilmek için ülkemize adeta akın ediyorlar. Bu bizim açımızdan sevindirici olsa dahi devletimiz açısından utanç vericidir. Bir ülkede özel sağlık ve özel eğitim hizmetleri ne kadar başarılı ise o ülkenin hükümeti bir o kadar başarısızdır" diye konuştu.