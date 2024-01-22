Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiye ev hapsi

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişi ifadesinde, el basmak istediğini, ne yaptığının farkında olmadığını söyledi.

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiye ev hapsi
Kayseri GündemEditör

Kuran-ı Kerim’e ayağıyla basan kişi ifadesinde, el basmak istediğini, ne yaptığının farkında olmadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camisinde yaşandı. Sefa Camisi Kuran Kursu Yardımlaşma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuran-ı Kerim’i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., ’dini değerleri aşağılama’ suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. S.K.’nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. S.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

S.K’nın ifadelerinde Kuran’a yemin ederek el basmak istediğini, olup bitenlerin farkında olmadığını söyledi. S.K. adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. S.K. rakibini tehdit ettiği şeklinde suçlandığı için gerildiğini, etmediği yönünde yemin ederken Kuran-ı Kerim’i öptükten sonra el basmak isterken olayın gerginliğiyle ne yaptığını bilmeden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İHA
Kayseri Gündem

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