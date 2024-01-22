Kayserispor bugün İstanbulspor'u ağırlayacak

Ligde 5 maçtır kaybeden Kayserispor bugün puan cetvelinin son sırasında yer alan İstanbulsppor’u konuk edecek. Kayserispor 21’inci haftaya 29 puanla 8’inci sırada girerken İstanbulspor ise 7 puanla sonuncu sırada girdi. Kayserispor’da Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Hafta içi Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Bahoken ise uzun zamandır sakatlığı bulunan Uzodimma da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk takımda da Vefa sarı kart cezası yüzünden Rraco ve Kubilay’ın da sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Saat 20.00’de başlayacak olan maçı Cihan Aydın yönetecek.