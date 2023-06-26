Uyuşturucuyu çamaşırına gizleyen şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince Yahyalı İsmet Mahallesi girişinde durdurulan O.E'nin kullandığı araçta yapılan kontrollerde, araç içerisinde bulunan E.E.'nin yapılan kaba üst aramasında şahsın çamaşırı içerisinde 10 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
- 26.06.2023 14:10
- Güncelleme: 26.06.2023 14:10
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Yahyalı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün saat 21:00 sıralarında Yahyalı İsmet Mahallesi girişinde O.E’nin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında; şahsın çamaşırı içerisinde şeffaf torbaya sarılı yaklaşık 10 gram uyuşturucu kubar esrar, yine aynı torba içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Konuyla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile tahkikata başlanıldı.