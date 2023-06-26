Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı arifesine yakın vatandaşlar tatlılarını almaya başladı. Çerez 38 işletmecisi Mehmet Akbaş, fiyatlar ve talep hakkında bilgi verdi. Geçen sene 60 liradan satılan cevizli baklavanın bu sene 74 lira 90 kuruşa yükseldiğini belirten Akbaş, “Kurban Bayramı öncesinde tatlı satışlarımız devam ediyor. Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak, Kurban Bayramı’nın masrafı daha fazla oluyor bu yüzden satışlarımız biraz düşük. Fiyat artışına rağmen satışlarımız güzel, ilgi var” diye konuştu.

‘LOKUM FİYATLARI 40 LİRADAN BAŞLIYOR’

Şekerlemeler hakkında da bilgi veren Akbaş, “Sade lokumumuz 40 liradan başlıyor, 120 liraya kadar yükseliyor. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 15-20 civarında değişti. En çok kaymaklı lokumumuz tercih ediliyor. Kayseri halkı ürünlere yoğun ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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[16:34, 26.06.2023] +90 507 678 89 72: Bayram lezzetlerinden Türk kahvesi ve kuruyemişe ilgi yoğun

KAYSERİ (1HA-ÖZEL) – Kurban Bayramı’nda misafirleri ağırlamak ve akşam dinlenmesinde tüketmek için kuruyemiş ve Türk kahvesine ilgi gösteriliyor. Sucuk içi yaparken de özel baharat bulunduğunu söyleyen Çerez 38 işletmecisi Mehmet Akbaş, “Kuruyemişte ağırlık olarak baklava için ceviz içi satılmaktadır. Geleneksel bir kültür olduğu için Türk kahvesi daha çok tercih ediliyor. Sucuk içi baharatın içerisinde kimyon, karabiber, yenibahar, tuz, toz biber bulunuyor. Sucuk içi paketi ise 10 kilogram sucuk içi için yeterli oluyor” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kaldı. Böylelikle vatandaşlar akşam oturması veya misafirlerine ikram etmek üzere kuruyemiş ve Türk kahvesi alışverişine başladı. Çerez38 işletmecisi Mehmet Akbaş, baklava için ceviz içinin yoğun olarak satıldığını söyleyerek, “Kuruyemişte ağırlık olarak baklava için ceviz içi satılmaktadır. Karışıklarımız da meyve ağırlıklı olduğu için biraz yavaş satılıyor; fiyatlarımız 150 liradan başlıyor ve 230 liraya kadar çıkıyor. En çok fındık, antep fıstığı, badem ve kaju tüketiliyor. Fındık 175 lira, ceviz içi 160 lira, kaju da 210 liradan satılıyor. Türk kahvesi ise 200 lira ve ilgi kuruyemişe göre daha yoğun. Geleneksel bir kültür olduğu için Türk kahvesi daha çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

‘KALİTELİ BAHARAT SUCUK İÇİNİ LEZZETLİ HALE GETİRİR’

Sucuk içi için kaliteli baharat tercih edilmesi gerektiğine değinen Akbaş, “Birçok çeşit baharatımız var. Kurban Bayramı sebebiyle sucuk içi baharatımız daha yoğun satılıyor. Kaliteli baharat almalarını öneriyoruz, ucuz baharatlar tercih etmemelerini rica ediyoruz çünkü ne kadar kaliteli olursa sucuk içi o kadar lezzetli olur. Sucuk içi baharatın içerisinde kimyon, karabiber, yenibahar, tuz, toz biber bulunuyor. Sucuk içi paketi ise 10 kilogram sucuk içi için yeterli oluyor. Bir paket fiyatı ise 500 gram 100 liradır. Sucuk içi baharatında en önemli olan toz biberdir ve fiyatı da bayrama özel 130 lira, karabiber 140 lira, kimyon da 110 liradır. Kayseri halkına şimdiden kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.