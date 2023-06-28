Kurban kesim alanları oyun parkına döndü

Sivas’ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu, kesim alanlarında çocuk yoğunluğu dikkat çekti.

Sivas’ta bayram namazının ardından, vatandaşlar hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine gitti. Araçlarla kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Diğer yıllara göre kesim alanındaki yoğunluğun daha az olduğu gözlemlendi.