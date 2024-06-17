Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir

Avukat Nimet Türe, Kurban Bayramı’nda küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıt ile satılan hayvanlarda oluşabilecek sorunlarda vatandaşların tazminat alamayacağını söyledi.

Hayvanla ilgili bir sorun çıktığı zaman vatandaşların veteriner hekimler tarafından rapor tutturması gerektiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, “Öncelikle Türk Veteriner Hekimler Birliği kurban zamanından önce küpeleme işlemi yapmaktadır ve kurbanlık hayvanları kayıt altına almaktadır. Kayıt altına alınan hayvanlarla ilgili kesim sonrasında bir sağlık sorunu ortaya çıktığında vatandaşın yapması gereken ilk şey bir veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenletmektir. Bu hayvanın geride kalan et parçasından da alınan bir rapor olabileceği gibi, alınan bir kan testi ile de oluşturulacak bir rapor olabilir. Bu rapor hazırlandıktan sonra hayvanda meydana gelen enfeksiyon süreci tespit edilir ve satın alımı sırasında hayvanın hastalıklı olduğu tespit edildiğinde ilgili il sağlık müdürlüğüne başvurularak bir tazminat hakkı elde edilebilir” dedi

Türe, küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıt altına alınmış hayvanlarda yaşanan sorunlarda vatandaşların tazminat alamayacağını söyleyerek, “Burada önemli olan hayvanın kayıt altına alınmış ve kaydı tutulmuş, küpelenmiş bir hayvan olmasıdır. Toplumumuz küpesiz ya da kayıt altına alınmayan, sahte kayıt oluşturulan hayvanlar yoluyla kurban vecibesini yerine getirmiş olabilecek olsa da burada tüketici hakları devreye girmektedir. Burada 2 temel hakları bulunmaktadır. Satın aldığı kişiye parasının iadesi için başvurulabilir ya da ayıpsız bir misli ile değiştirme hakkına sahiptir. Kurban gibi kısa süreli durumda ayıpsız malla değiştirme durumu çok sık rastlanan bir durum değil. O yüzden burada da yapacağı şey yine bir veteriner hekimden hayvanın hastalıklı olduğu raporunu alıp Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak tazminat hakkı elde edebilirler. Ancak küpesiz hayvanlar için artık il sağlık müdürlüklerine başvuru hakkı bulunmamaktadır. Küpesiz ve kayıt altına alınmayan hayvanlar için il sağlık müdürlükleri bir tazminat ödememektedir” ifadelerini kullandı.