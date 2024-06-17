Kurban bayramı kapsamında 8 bin 190 araç ve sürücü denetlendi

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekiplerinin kurban bayramı dolayısıyla il genelinde trafik çalışmaları sürerken dün saat 20.00 ile bugün saat 20.00 arasında yapmış olduğu denetimler kapsamında; 360 trafik personeli, 174 ekip aracı ve 7 radar aracı eşliğinde çalışmalar yapıldı. Yapılan denetimler doğrultusunda toplam 8 bin 190 araç ve sürücü denetlenirken, 471'i radar cezası olmak üzere toplam 607 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan emniyet tarafından yapılan açıklamada, “Tüm sürücülerimize ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.