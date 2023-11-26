'Kürecik Kapatılsın' Eyleminde binlerce insan bir araya geldi
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kürecik Mahallesi'nde bulunan ve işgalci siyonistlere bilgi akışı sağlayan Kürecik NATO Radar Üssü'nün kapatılması için Malatyalılar başta olmak üzere çevre illerden gelenlerle birlikte kitlesel miting düzenlendi.
- 26.11.2023 16:51
- Güncelleme: 26.11.2023 16:51
İşgal rejimine bilgi akışı ve istihbarat sağlayan Kürecik NATO Radar Üssü'nün kapatılması talebiyle Kürecik Mahallesi'nde, Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen mitinge destek vermek için yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, çevredeki il ve ilçelerden binlerce Kudüs sevdalısı programa katıldı.
Kur'anı Kerim okunarak başlayan mitingte, Malatya IHH Şube Başkanı Ömer Derin bir konuşma yaptı.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN