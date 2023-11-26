'Kürecik Kapatılsın' Eyleminde binlerce insan bir araya geldi

İşgal rejimine bilgi akışı ve istihbarat sağlayan Kürecik NATO Radar Üssü'nün kapatılması talebiyle Kürecik Mahallesi'nde, Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen mitinge destek vermek için yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, çevredeki il ve ilçelerden binlerce Kudüs sevdalısı programa katıldı.

Kur'anı Kerim okunarak başlayan mitingte, Malatya IHH Şube Başkanı Ömer Derin bir konuşma yaptı.