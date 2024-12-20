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Kurşunlama olayının şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

Kayseri'de kurşunlama olayı ile ilgili olarak KOM şube ekiplerince Gaziantep'e kaçtığı tespit edilen olayın şüphelisi E.Y. (28) yakalandı.

Kurşunlama olayının şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak firari şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde; E.Y.’nin (28) Gaziantep’e kaçtığı tespit edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan operasyon neticesinde ise E.Y. yakalandı.

Öte yandan olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve E.Y. (28) gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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