Kurşunlama olayının şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak firari şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde; E.Y.’nin (28) Gaziantep’e kaçtığı tespit edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan operasyon neticesinde ise E.Y. yakalandı.

Öte yandan olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve E.Y. (28) gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.