Kuş Cenneti yine yangına teslim oldu: Binlerce canlı türü tehlikede

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın çıktı.

Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ile Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda su kamışlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuş Cenneti olarak da bilinen ve yüzlerce farklı familyadan kuşların barındığı ve konakladığı, aynı zamanda oradan elde edilen sazlık ürünlerinden onlarca ailenin geçimini sağladığı Sultan sazlığında çıkan sebebi belirsiz şüpheli yangınla ilgili güvenlik araştırmaları devam ediyor.

Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, haber verilmesi üzerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri alana sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.