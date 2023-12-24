Kütüphaneler 7 milyon kitapsever ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin kitapseveri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ‘kütüphaneler şehri Kayseri’ hedefi ve ‘okuyan ve okutan şehir Kayseri’ vizyonu istikametinde hizmet veren büyükşehir belediyesi kütüphaneleri, modern altyapısının yanı sıra binlerce kitap sayısı ile her geçen yıl milyonlarca kitapseverin uğrak yeri oluyor. Eğitim ve öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği takdir toplayan hizmetlerinin yanı sıra sayısını arttırdığı ve kullanımda olanları modernize ettiği büyükşehir belediyesi kütüphanelerini adeta çok amaçlı sosyal tesislere çevirdi. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın özel önem gösterdiği okuyan ve okutan şehir Kayseri’de, kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde 2022 ve 2023 yıllarında yeni kütüphaneleri hayata geçirdi. 2022 yılında Mevlana Kütüphanesi ve Erkilet Kütüphanesi’ni hizmete açan Büyükşehir, 2023 yılında ise Halit Özkaya Kütüphanesi ile Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu kitapseverlerin hizmetine sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi ve Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu olmak üzere 11 kütüphanesi ile hizmet veriyor. Kitapseverlerin uğrak noktası olan Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin 760 ziyaretçiyi ağırladı. Kitapseverler tarafından her yıl yüzbinlerce ödünç kitap alınan Büyükşehir kütüphanelerinin toplam üye sayısı ise 300 bini aştı. Özellikle kütüphaneleri ziyaret eden öğrencilerin ihtiyaçlarını da dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları kurarken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânlardan da yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa eden Büyükşehir, teknolojik olarak bütün donanımlara yer vererek, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı kütüphanelere yenilerini de eklemeyi sürdürüyor. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yine, Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi de geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yer aldığı protokolün katılımıyla açılışı gerçekleştirilmişti.