Kuveyt'in yeni emiri belli oldu
Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından Kuveyt'in yeni Emiri 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah oldu.
- 17.12.2023 06:00
- Güncelleme: 17.12.2023 06:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kuveyt emirinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin yeni emiri belli oldu.
Hayatını kaybeden Emir'in yerine 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah getirildi.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülke genelinde 40 günlük yas ilan edildi. (İLKHA)
1ha
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