Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar birçok olumsuzluğa yol açtı. Aracın üzerine ağaç devrilirken bazı işletmeler ise zarar gördü.
- 18.11.2023 20:41
- Güncelleme: 18.11.2023 20:41
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı açıklanmıştı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Develi’de bir aracın üzerine çatı düştü, farklı bölgelerde de yollara ağaçlar devrildi. Bazı işletmeler ise zarar gördü.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN