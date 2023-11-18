Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı açıklanmıştı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Develi’de bir aracın üzerine çatı düştü, farklı bölgelerde de yollara ağaçlar devrildi. Bazı işletmeler ise zarar gördü.