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  • 'Kuyu-46' Operasyonu: 56 İlde 166 Şüpheli Çökertildi!

'Kuyu-46' Operasyonu: 56 İlde 166 Şüpheli Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri de dahil olmak üzere 56 ilde mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kuyu-46' operasyonlarının yankı uyandırdığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda toplam 166 şüpheli yakalandı.

'Kuyu-46' Operasyonu: 56 İlde 166 Şüpheli Çökertildi!

Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Adana'dan Düzce'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yapılan baskınlarda, tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa, sahtecilikten vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı. 

'Kuyu-46' Operasyonu: 56 İlde 166 Şüpheli Çökertildi!

Operasyonlar sırasında, 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Ayrıca, sahte plaka üretimi yapan bir atölyenin de bulunduğu kaydedildi. 

Mali suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun, suçla mücadelede önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!

Haber Merkezi

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