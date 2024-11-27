'Kuyu-46' Operasyonu: 56 İlde 166 Şüpheli Çökertildi!

Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Adana'dan Düzce'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yapılan baskınlarda, tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa, sahtecilikten vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sırasında, 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Ayrıca, sahte plaka üretimi yapan bir atölyenin de bulunduğu kaydedildi.

Mali suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun, suçla mücadelede önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!