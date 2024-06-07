Talas Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı'nı birbirine bağlayacak ana arterde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kartal Kavşağı’nın trafik yükünü hafifletecek olan Talas Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı’nı ve devamında da 15 Temmuz Bulvarı üzerinden Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirini bağlayacak 40 metre genişliğindeki yeni yol yapım çalışmasında incelemelerde bulundu. Çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç; “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, ulaşım anlamında çalışmalarını hızla sürdürüyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı’nı ve devamında da 15 Temmuz Bulvarı üzerinden Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirini bağlayacak yeni ana arter yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, şuana kadar 2 bin 250 metrelik kısmında çalışmaları süren 40 metre genişliğindeki yol çalışmasında son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak, inşaat alanında çalışan personele kolaylıklar diledi. Kentin doğusu ile batısı arasında kesintisiz ulaşım imkânı sunacak uzun bir hattın önemli bir bölümü olan ana arter çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, ulaşım anlamında çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alternatif yollar üretmek suretiyle trafiği rahatlatacak çalışmalara gayret gösteriyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, şehrin batısına hizmet edecek olan bir ana arteri hayata geçirmiş olacaklarını ifade ederek; "Şuanda da bu yol çalışmasıyla 40 metrelik bir ana arterimizi hayata geçiriyoruz. Erciyes Üniversitemizin karşısından Erciyes Dağı’mıza giden bulvarımıza kavuşmak suretiyle daha sonra buradan geçip 15 Temmuz Bulvarı ile buluşarak Organize Sanayimize, ağırlıklı olarak şehrimizin batısına hizmet edecek olan bir ana arterimizi hayata geçirmiş olacağız. Şuana kadar yapmış olduğumuz çalışma 2 bin 250 metre, önemli bir çalışma. Sonrasında diğer kısmını açacağız. Gerekli çalışmaları tamamlayıp inşallah direkt Erciyes’e giden ana arterimizden geçişi sağlamış olacağız. Vatandaşımızın kolayca şehrimizdeki bu ulaşım imkânından faydalanmasına fırsat vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni ana arterin Kartal Kavşağı’nın trafik yükünü hafifleteceğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Emeği geçen arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah alternatif, daha güzel yollar yapma yönündeki gayretlerimizin de süreğini buradan paylaşmak istiyorum. Burası bir bakıma Kartal Kavşağı’mızın da yükünü hafifletecek olan önemli bir ana arter” ifadelerinde bulundu.