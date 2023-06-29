Lezzetli kavurma için baharata dikkat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Erguvan Restoran Mutfak Şefi Kadir Can Soygül, lezzetli kavurma yapımı için verdiği bilgilerde, 'En lezzetli kavurma az baharatlı ve etin tadını alarak yapılır' dedi.

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  • 29.06.2023 09:53
  • Güncelleme: 29.06.2023 10:55
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Lezzetli kavurma için baharata dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Erguvan Restoran Mutfak Şefi Kadir Can Soygül, lezzetli kavurma yapımı için verdiği bilgilerde, “En lezzetli kavurma az baharatlı ve etin tadını alarak yapılır” dedi.

Kavurmada etin tadını bozmamak için baharatın az olması gerektiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Erguvan Restoran Mutfak Şefi Kadir Can Soygül, “Lezzetli kavurmanın sırrını söyleyecek olursak, siyah etimi sinirsiz kısımlarından güzel bir şekilde arındırıyoruz. Daha sonra bu etimizi kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Sonrasında da kuzu kuyruğumuzu da aynı şekilde kuşbaşı doğruyoruz. Doğradığımız etleri ve kuyruk yağını tavamıza alıyoruz. Ocağa koyduktan sonra kuyruk yağımızı öncelikle eritiyoruz. Kuyruk yağımız biraz eridikten sonra etimizi ilave edip, onu da yağın şerbetiyle beraber kavuruyoruz. Sonrasında da baharat olarak biz kaya tuzu ve sadece kekik kullanıyoruz. Tabi bu tercih sebebi isteyenler daha fazla çeşitli baharatlar kullanabilirler ama etin tadını bozmamak amacıyla bizim için en lezzetli baharat bu şekilde olur” dedi.

Soygül, etin yumuşaması için 1 gün bekletilmesini ve kuyruk yağında pişirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Etin yumuşaması için de etin 1 gün beklemesi lazım. Taze olunca et sert düşer. Kuyruk yağını kavurduktan sonra pişirirken eti kısık ateşte şerbetini içine çekerek pişirmek daha da yumuşatabilir. Baharat bence etin tadını bozar, etin tadını almak lazım. Dediğim gibi sadece tuz ve kekik yeterli oluyor. Etin yıkanmasına da karşıyız. Et yıkanmaz ama 1 gün dinlendirirlerse, ertesi gün yaparlarsa tadı daha güzel olur. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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