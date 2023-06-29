Kayseri Şekerspor kulübü güreşçilerinden Kurban Bayramı hediyesi

İspanya'nın Santiago kentinde 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 'U-20 Avrupa Greko Romen Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerinden 67 kiloda Azat Sarıyar şampiyon olarak ayyıldızlı bayrağı göklere çektirip, İstiklal Marşını söyletme başarısını gösterdi.

60 kiloda ise Kemal Sevgili üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türk Milli takımı bir de gümüş madalya kazanarak takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylelikle Kayseri Şekerspor, 4 güreşçisi ile milli takımda en fazla güreşçi bulunduran takım oldu.