Litvanyalı heyet, Engelsiz Yaşam Merkezi'nden çok etkilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Litvanya’dan gelen 15 kişilik heyeti çok etkiledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetleri tüm ülkede örnek gösterilirken, dünyanın da ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ülke genelinde olduğu kadar Avrupa’nın da dikkatini çekiyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, dijital belediyecilik ile ilgili AB projesi kapsamında kente gelen Litvanya’nın Druskininkai Belediyesi’nden 15 kişilik heyeti, kendisine hayran bıraktı. Gezi boyunca heyete eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, merkez hakkında bilgiler aktardı.

“Bizi çok etkiledi”

Druskininkai Belediyesi İdare Müdürü Vılma Jurgelevııen burada yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Engelsiz Yaşam Merkezi’niz bizi çok etkiledi. Bir hayırsever tarafından binanın yaptırılması, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi bizi çok etkiledi” dedi.

Özel çocuklara değer verilmesinin kendilerini hayran bıraktığını söyleyen Jurgelevııen, “Keşke ülkemizde bu kadar çok fazla iyi hayırsever olsa. Bunu da belirtmek isterim ki, sizin engelli çocuklara ne kadar çok önem verdiğinizi, değer gösterdiğinizi gördük, bu bizi gerçekten hayran bıraktı” diye konuştu.