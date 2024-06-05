LPG'ye indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısından itibaren 05.06.2024 00:01) geçerli olacak şekilde 1 lira indirim kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (5 Haziran - 00:01) geçerli olacak şekilde LPG'nin litre fiyatına 1 lira indirim uygulanacak. 21 lira 29 kuruştan satılan LPG'nin litresi, indirimle birlikte 20 lira 29 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 42,87 TL
Motorin (dizel): 41,90 TL,
LPG (otogaz): 21,29 TL. (İndirim uygulanmadan)