LPG'ye zam bekleniyor
Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye (otogaz) 4 Eylül 2024 (saat 00:01) tarihinden itibaren zam bekleniyor. Bu gece saat 00:01'den itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası, LPG'de 1 lira 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (4 Eylül – 00:01) geçerli olacak şekilde LPG otogazın litre fiyatına 1 lira 32 kuruşluk zam bekleniyor. 23 lira 84 kuruştan satılan otogazın litresi, zamla birlikte 24 lira 16 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 44,20 TL,
Motorin (dizel): 44,19 TL,
LPG (otogaz): 23,84 TL. (zam uygulanmadan)