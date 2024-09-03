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  • Raşid Efendi Kütüphanesi: Kayseri'nin 1000 yıllık hafızası

Raşid Efendi Kütüphanesi: Kayseri'nin 1000 yıllık hafızası

Kayseri'de, Raşid Efendi Kütüphanesi'nde tarihi, sosyolojik ve tıbbi el yazması tarihi eserler sergilenmeye devam ediyor. Kütüphaneye gelen ziyaretçiler binlerce yıllık tarihi el yazması eserleri inceleme fırsatı buluyor. 

Raşid Efendi Kütüphanesi: Kayseri'nin 1000 yıllık hafızası

Kayseri’de, Raşid Efendi Kütüphanesi’nde  tarih, sosyoloji, tıp gibi alanlarla ilgili el yazması tarihi eserler sergilenmeye devam ediyor. Kütüphane’de sergilenen 925 cilt el yazması ve 18 cilt İbrahim Müteferrika basması olmak üzere toplam 943 cilt eser vatandaşları ve Kente gelen turistleri tarihin tozlu sayfalarına götürüyor.
Kente gelen turistler ve vatandaşlar, Kütüphane bünyesinde bulunan ve 1000 yıllık olduğu tahmin edilen Maturidi’nin Tevilat’ül Kuran eseri ve 1139’dan kalma Öklid’in Elementler kitabını inceleme fırsatı buluyor. 

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise kütüphane ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi incelemenin lütuf olduğunu vurgulayarak “1139'dan kalma Öklid’in Elementler Kitabının Tahriri’ isimli el yazması matematik kitabına dokunmak, onu solumak nasıl bir duygudur. Maturidi'nin bir milyar kırat değerindeki belki 1000 yıllık Tevilat'ül Kuran eserini incelemek nasıl bir talihtir. Tarihten sosyolojiye, şiirden tıbba kadar yüzlerce el yazması eseri bir arada hissetmek ve çağları yaşamak nasıl bir lütuftur. Hepsi tek mekanda” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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