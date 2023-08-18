Mahalle sakinlerinin 'su' isyanı: Traktörler ile evlerine su çekiyorlar

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahalleye su hatlarının çekilmemesi nedeniyle vatandaşlar 2 kilometre uzaklıktaki mesafeden traktörlerle evlerine su çekiyor.

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  • 18.08.2023 14:18
  • Güncelleme: 18.08.2023 15:14
Mahalle sakinlerinin 'su' isyanı: Traktörler ile evlerine su çekiyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir mahalleye su hatlarının çekilmemesi nedeniyle vatandaşlar 2 kilometre uzaklıktaki mesafeden traktörlerle evlerine su çekiyor.

Tomarza ilçesine bağlı İmamkullu Mahallesinde su kaynağına 2 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen su hattı yapılmadı. Evlerinde su bulunmadığı için traktör ve tankerlerle su çeken vatandaşlar, KASKİ yetkililerine durumu bildirmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını ve KASKİ’yi aramalarına rağmen ilgilenilmediğini söyleyen vatandaşlardan Veli Gökçayır, “Yıl 2023, tankerlerle su çekiyoruz. Sulu köyde susuz yaşıyoruz. Koca koca şehirlere su yetiyor ama burada yetmiyor. Yani 2 kilometre aşağıda koca göl değirmenimiz var. Eskiden su gücüyle un öğütürlerdi. O su boşa akıyor köylü susuz, mallar susuz. Temizlik yapamıyoruz. Görsün yetkililer halimizi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Traktörle su çekiyorum ve kimse yardımcı olmuyor. KASKİ var Kayseri’de. Burası Tomarza İmamkullu köyü, 300 haneli bir köy. Yetkilileri arıyoruz, KASKİ’yi arıyoruz. Gelip ilgilenen kimse yok” dedi.

Başka bir mahalle sakini Cengiz Batan, "Burası Tomarza İmamkullu köyü. 300 haneli köy susuz. Traktörlerle su çekiyoruz, yetkililer bizi duysun. Burası bizim köye 2 kilometre ve kimse gelip ilgilenmiyor. Bildiriyoruz ama bizim su sorunumuza çare bulsunlar. Temizlik dahi yapamıyoruz, lavabolarımız tuvaletlerimiz kokuyor. Yetkililer sesimizi duysun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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