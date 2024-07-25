Mahallelerde Palancıoğlu Başkan rüzgarı esiyor

Melikgazi Belediyesi’nin emsalsiz uygulaması Mobil Başkan ile her mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların talep ve öneri ile ilgilenen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 25 Temmuz Perşembe günü Keykubat Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Vatandaşların öneri ve taleplerini teknik ekibiyle birlikte değerlendirerek çözüm sağlayan Başkan Palancıoğlu, mahalle halkının samimiyeti ve yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Keykubat Mahallemizde, vatandaşlarımızla bir aradayız. Yeni başlatmış olduğumuz Mobil Başkan uygulamasıyla makamı mahallelere taşıdık. Tüm başkan yardımcılarız, müdürlerimiz, ilçe başkanımız, herkes burada. Vatandaşlarımızın talebini dinleyip elimizden gelen destekleri veriyoruz. Yapabileceğimiz işleri planlayıp yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her hafta birkaç mahalleye gitmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyip onların ihtiyaçlarını yerinde çözmeye çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza, ilçe başkanımıza, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygı selamlarımı sunuyorum.”

Melikgazi Belediye Başkanı’nın kendileri ile bizzat ilgilenmesinden ve taleplerini birebir iletme imkanı sağlayan Mobil Başkan uygulamasından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.