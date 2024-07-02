Mahalleye kamyonla sabıkalı vandallar taşınmış

Kayseri'deki provokasyona sabıkalıların kamyonla taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, çocuğun istismar olayı sonrası, Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe veren kişiler, bir gün önce çeşitli ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirilmişti.

Mahalleye kamyonla sabıkalı vandallar taşınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada, provokatif eylemler sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanların 285'inin, çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğununu duyurdu.

Haber Merkezi

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