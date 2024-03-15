Mahmut Arıkan: 'Çalışmalarımızla insanlarımızla, hemşehrilerimizle sıkı bir temas halindeyiz'

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, başlattıkları ‘Yeşil Kayseri’ Projesinde ilk adımı attı. Vatandaşlara çam fidanı dağıtan Arıkan, “Çalışmalarımız neticesinde insanlarımızla, hemşehrilerimizle sıkı bir temas halindeyiz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, ilçe belediye başkan adayları, Saadet Partili İl Yönetimi ve vatandaşlar katıldı. Fidan dağıtımı öncesi konuşan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, “Malumunuz 2 hafta sonra Türkiye’de bir seçim icra edilecek. Yapılacak olan seçimlerin şimdiden şehrimize, milletimize, hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. 3 Şubat’tan itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimler neticesinde şehrimiz bizi milletvekili olarak görevlendirdi. 10 aylık çalışma sürecimizde sürekli sahadaydık. Şubat ayının başından itibaren de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kayseri’mizi yönetmeye talip bir aday olarak sahalardayız. Şu ana kadar Saadet Parti’mize ve adaylarımıza karşı son 20 yıl içerisinde görülmemiş bir teveccüh var. Görülmemiz bir destek söz konusu. Bütün adaylarımızla beraber bu desteğe layık olmak için olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımız neticesinde insanlarımızla, hemşehrilerimizle sıkı bir temas halindeyiz. Tabir yerindeyse Refah Partisi döneminden kalan organik iletişime, organik çalışmaya son derece önem veriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2 hususu hemşehrilerimizden fazlasıyla duyduk. Bunlardan birisi ‘yeter artık’, ikincisi ‘değişim.’ Buradan yola çıkarak, bilbordlarımızı hemşehrilerimizin bu çağrısına tahsis ettik. Hemşehrilerimizin bu sesini bilbordlar vasıtasıyla tüm Kayseri’ye duyurmaya gayret gösterdik. Tam da Kayserilimizin meşhur deyimiyle bilbordlarımıza ‘yiter gari’ yazdık” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de çevreye ve yeşil alanlara dair sorunların sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını biyolojk çeşitliliği ve ekolojik dengeleri tehdit ettiğini dile getiren Arıkan, “Bugün burada toplanmamızın sebebi ‘Yeşil Kayseri’ adını verdiğimiz vizyonu siz değerli hemşehrilerimiz ile paylaşmak. Şehirlerimizde çevreye ve yeşil alanlara dair sorunlar sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeleri de tehdit ediyor. Betonlaşma, hava kirliliği ağaç katliamları yeşil alanların azalması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan planlamalardaki eksiklikler bu sorunların başlıcaları arasında. İklimlerin değişkenlik göstermesi, kuraklık ile beraber tabiat güzelliklerimizi ve rengimizi kaybettirmekte. Bütün bunlara engel olabilmek, bütün bunları giderebilmek adına bugün ki vizyon projemizin adına ‘Yeşil Kayseri’ adını verdik. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün değerli hemşehrilerimize çam fidanı dağıtımı yapacağız. Hemen evimizin önüne dikeceğimiz bu fidan şimdiden ‘Yeşil Kayseri’ dönüşümünü gerçekleştirmeye başlayacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.