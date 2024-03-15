Aydemir: 'Yeniden adayım'

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; odayı ileriye taşıdıklarını söyleyerek, 2026 yılında yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olacaklarının altını çizdi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Odanın fonksiyonunun eskisi gibi olmadığını, yaptıkları çalışmalar ile odayı ileriye taşıdıklarını kaydeden Aydemir, 2026 yılında yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olduğunu belirtti. Aydemir, “Bizim odamıza herkes aday olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Odanın fonksiyonu eskisi gibi değil. Biz odayı ileriye getirdik. Odanın tarihinde ilk defa 1 kişi yılın ahisi seçildi. Ahilik Haftalarında yemek yarışmaları yaptık. Şehir dışında fuarlar oluyor, odamızı götürüyoruz. Bize verilen bu bayrağı bir tık ileri taşıyalım diye yönetimimizdeki arkadaşlarımızla beraber 240 metrekarelik yer aldık. Tapusu yine odanın adına. Biz kooperatifte kurduk. Arsanın yer tespitini yaptık. İmalathane işyeri yapacağız. Artık Kayseri’nin nüfusu 2 milyona yaklaştı. Şehrin muhtelif yerlerinde imalathane olmasını istiyoruz. İmalatı düzgün yapılırsa, saha da sattığın belli olur zaten. Buna çok talep var. Odamızın tarihinde ilk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın üyelerimizle beraberdik. Ben ve yönetimimim sürekli üyelerimizle iç içeyiz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde açılan Gastronomi Günleri etkinliğinin kentin tanıtılmasına fayda sağladığını kaydeden Aydemir, “Festivalin çok etkisi oldu. Festivalin ardından gelen ziyaretlerimizden güzel dönüşler aldık. Kayseri’de yıllardır bütün mülki amirlerimizle, belediye başkanlarımızla ve kurum müdürlerimiz yaptığımız istişarelerimizde “Kayseri’yi artık gastronomi şehri yapalım” diyorduk. Çok zengin bir mutfağa sahibiz. 170 tane dışarıdan aşçılar geldi. Üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerimiz geldi. Her çadırda etkinlik yaptık ve dolu dolu geçti. Kayseri’ye giren 1 TL’de bizim de faydamız olduysa ne mutlu bize. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.