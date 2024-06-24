Mahmut Arıkan SP Genel Başkan Adayı oldu

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, 30 Haziranda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kongrede Genel Başkan Adayı oldu. Mahmut Arıkan'ın rakibi ise İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü olan Birol Aydın olarak açıklandı.

Mahmut Arıkan SP Genel Başkan Adayı oldu

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, 30 Haziranda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kongrede Genel Başkan Adayı oldu. Mahmut Arıkan’ın rakibi ise İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü olan Birol Aydın olarak açıklandı.

Haber Merkezi

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