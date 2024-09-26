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  • Gözütok da İyi Parti'ye olan inancını yitirmiş: 'İnanamadığım yolda yürümem'

Gözütok da İyi Parti'ye olan inancını yitirmiş: 'İnanamadığım yolda yürümem'

İş insanı ve seçim döneminde İyi Parti'den Talas Belediye Başkan adayı olup, en yüksek oy oranlarından birini alan Göker Gözütok İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Gözütok da İyi Parti'ye olan inancını yitirmiş: 'İnanamadığım yolda yürümem'
Kayseri GündemEditör

Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı da olan Gözütok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Gözütok’un açıklaması şu şekilde:

"İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."

İHA
Kayseri Gündem

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