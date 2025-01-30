Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Hem Makas Attı Hem Kırmızı Işıkta Geçti O Anlar Bir Aracın Kamerasına Yansıdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; kural ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.