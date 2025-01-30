  • Haberler
  • Asayiş
  • Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı

Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından makas atarak ilerleyen ve kırmızı ışık ihlali yapan araç ve sürücüsü tespit edilerek 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Hem Makas Attı Hem Kırmızı Işıkta Geçti O Anlar Bir Aracın Kamerasına Yansıdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; kural ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: 'Hastalar mağdur, eczaneler zorda'
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: “Hastalar mağdur, eczaneler zorda”
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!