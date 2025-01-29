Kayserispor taraftarından teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolculara destek
Kayserispor taraftarı takımın bu akşam saatlerinde tesislere giderek teknik direktör Sergej Jakirov ve futblculara tezahüratta bulundu.
Kayserisporlu futbolcular Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Sarı kırmızlılarda bugün göreve gelen teknik direktör Sergej Jakirovic nezaretinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Kayserispor taraftarı kulüp tesislerine gelerek yeni teknik direktör Sergej Jakirovic’e ve futbolculara başarı diledi. Antrenman sahasına meşalelerle gelen taraftarlar bütün futbolcuları çağararak tezahüratte bulundular.