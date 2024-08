Mali Müşavirler, taleplerini iletmek adına Ankara'da toplandı

Mitinge Kayseri’den SMMO Kayseri Şube Başkanı Ali Yedikaya ve yüzlerce mali müşavir katıldı. Mali müşavirlerin ağır iş şartları altında çalıştığını, bu sebeple de sağlıklı bir iş süreci yürütülemediğini söyleyen Başkan Ali Yedikaya, “GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüttü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, taleplerini dile getirmek üzere Ankara’da miting düzenledi. Mitinge, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu ve yüzlerce müşavir de katıldı.

‘MEVCUT ŞARTLAR, İNSANİ YAŞAM HAKLARINI ELİMİZDEN ALMAKTADIR’

Mitingde konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesinin, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkilediğini belirterek “Etkilemenin ötesinde, meslektaşlarımızın insani yaşam hakları ellerinden alınmaya başlandı. Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır. Ülkemiz yaklaşık 20 yıl gibi bir aradan sonra enflasyon düzeltmesi işlemlerinin tekrar konuşulduğu bir döneme girmiştir. Doğru çıktılar elde etmek için enflasyon düzeltmesi işlemlerini yapmak ve bilançoları enflasyon etkisinden arındırmak gerektiği açıktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, yıllık beyannamelerde bu işlemin yapılmasını ve mali tabloların gerçeği yansıtmasını istemesi son derece doğaldır. Ancak Bakanlık, bu işlemlerin her 3 ayda bir geçici vergi dönemlerinde de yapılmasını, geçici vergi beyannamesi ekine bilanço konulmasını ve bunun düzeltilmesini istemektedir. Bilindiği gibi bilanço çıkarmak için yalnızca kayıtlar yeterli olmamakta, başta stoklar olmak üzere bütün varlıkların fiili envanter işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Oysaki özellikle küçük ölçekli firmalarda gerek bilgi akışı ve gerekse bilgi işlem ve yazılım altyapılarında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu da küçük işletmelerde üç ayda bir sağlıklı olarak bilanço çıkartılabilmesine olanak vermemektedir. Nitekim bugüne kadarki geçici vergi uygulamasında Gelir İdaresi, gelir tablosunun düzenlemesini yeterli görmüş bilanço çıkarılmasını istememiştir. Verginin bir bölümünü önden peşin almak için ihdas edilmiş olan geçici vergilemede enflasyon düzeltmesi yapılamaz. Bu işlemi hakkıyla yapacak olanlara da hiçbir şekilde bu süre yetmez. Yapılacak her işlem hatalarla dolu olur. Bu işlemlerden hem meslek mensupları hem de işletmeler ciddi zararlar görür. Dolayısıyla kamu yararı zedelenir. Kamusal sorumluluğumuz gereği bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini bir kez daha Bakanlığımızdan talep ediyoruz” dedi.

‘AĞIR İŞ YÜKÜ SEBEBİYLE SAĞLIKLI BİR FAALİYET YÜRÜTÜLEMEMEKTEDİR’

Mali müşavirlerin, ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, şartlar sebebiyle bir işletmenin faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülemez hale geldiğini ifade ederek “Sadece Nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüttü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz” diye konuştu.