Benzine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 72 kuruşluk indirim bekleniyor. 

Benzine indirim bekleniyor
Kayseri GündemEditör

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi günü gece yarısından itibaren (6 Ağustos– 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 72 kuruşluk indirim bekleniyor. 46 lira 33 kuruştan satılan benzinin litresi, indirimle birlikte 44 lira 61 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 46,33 TL, (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 44,75 TL,
LPG (otogaz): 23,04 TL.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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