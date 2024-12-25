Malpraktis davası nedir ve hangi durumlarda açılır ?

Hukukçu Ayşe Alice Çelik , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Estetik ameliyatı sonrası beklentileri karşılamayan bir durum olduğunda dava açma hakkının bulunup bulunmadığını açıklayan Çelik,"Komplikasyonun olup olmadığının belirlenmesine dayanır. En önemli ayrıntı budur. Şimdi estetik kendi içinde de ikiye ayrılır: Bir güzelleşme amacıyla yapılan estetik vardır, bir de tedavi amacıyla yapılan estetik vardır. 'Ben burnumun şeklini beğenmiyorum ama nefes alabiliyorum ya da bir horlama problemi yaşıyorum, burundan kaynaklanan genizlerin kapalı olması gibi bir durum olabilir. Bu tedavi amaçlıdır. Ama ben burnumun şeklini beğenmedim, biraz daha kalkık olmasını istiyorum ya da bir eğrilik var, onu düzelttirmek istiyorum. Bu güzelleşme amacı taşıyan bir durumdur. Burada bir doktor, eğer güzelleşme amacı varsa eser sözleşmesinden bahseder. Yani sen ortaya yeniden bir şey çıkarmış oluyorsun. Yeni bir burun ortaya çıkarıyorsun. Yani ben istediğim şekli istiyorum ve bu güzelleşme amacı taşıyan bir durumdur. Şayet doktor bunu yapamazsa, simülasyondaki burnu yapamazsa, o zaman burada bir hekim hatasından bahsedebiliriz. Öncesinde muayene olurken estetik mi olduğu, güzelleşme amacı mı olduğu belirlenebilir. Burun kıkırdakla oluşan bir yapıdır. Burundaki eğrilikler ya da doğrultulması gereken yerler nefes alma zorluğuna neden olabilir. Bunun için yapılacak ameliyat tedavi amacı taşır. Ama estetik ameliyatı olduğu zaman, tedavi değil de güzelleşme amacı vardır. Ameliyatın ardından doktor, komplikasyon olarak şunu söyleyebilir: "Ameliyattan çıktık, 10 saat boyunca, her 15-20 dakikada bir, gözlerinizin üstüne kompres yapmanız gerekecek. Çünkü şişlik olmasın, morluk olmasın." Çünkü ameliyat sonrası yüzünüzde bir ağırlık, bir baskı olabilir. Çoğu hasta bunu istemez ve tedavisini yapmadığı için ameliyat sonrası gözlerdeki morarmalar beklenenin üstünde olur, bu da bir komplikasyondur. Ancak bu hekimin hatasına gitmez. Estetik olduğu için, güzelleşme amacı olduğu için Şayet bunu yapmaz, istediğimiz o simülasyonlardaki burunun farklı bir versiyonunu yaparsa, evet, burada bir hekim hatası ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.