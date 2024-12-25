Argıncık Doğu Sanayi'de boya kazanı patladı, 3 kişi yaralı
Doğu Sanayi'de çalışan iş yerinde boya kazanında yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.
Olay, iddiaya göre saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta (Doğu Garajı) metal ev eşyası üretilen iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan boya kazanında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle iş yerinde zarar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.