  • Haberler
  • Türkiye
  • Liseli genç, şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

Liseli genç, şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

Maltepe'de bir lise öğrencisinin silahla şakalaşırken vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti.

Liseli genç, şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü
Kayseri GündemEditör

Maltepe’de bir lise öğrencisinin silahla şakalaşırken vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lise öğrencisi silahla şaka yaptığı esnada tabanca ateş alınca arkadaşını vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölümüne sebep olan liseli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kazımkarabekir pazarcı esnafı mutsuz
Kazımkarabekir pazarcı esnafı mutsuz
Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi'nin tamamlandığını duyurdu
Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi’nin tamamlandığını duyurdu
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Temizlik sorumluluğu sadece öğretmen ve velilere yüklenmemeli'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Temizlik sorumluluğu sadece öğretmen ve velilere yüklenmemeli”
Semt pazarında, domates, patates, soğan 10 lira
Semt pazarında, domates, patates, soğan 10 lira
Ahmet Taş: 'İsrail Durdurulmalı!'
Ahmet Taş: 'İsrail Durdurulmalı!'
Mini aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Mini aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı