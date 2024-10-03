Kayseri'de 'hırsızlık' operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan 2 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 'hırsızlık' operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan 2 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; farklı tarihlerde meydana gelen 2 farklı inşaat şantiyesinden hırsızlık olayının şüphelisi A.A.A. (38) ve 1’i ikametten, 1’i de araçtan olmak üzere 2 farklı hırsızlık olayının şüphelisi E.K. (30) yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlığa konu malzemelerde sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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