Mandalin 10 tl' ye kadar düştü

Kayseri'de vatandaşlar alışveriş için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’ndaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgâhlarındaki ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları:

Narın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, biber 15 lira ile 20 lira arası, patlıcan 10 lira ile 20 lira arası, muz 27 lira ile 29 lira arası, mandalina 7,5 lira ile 12,5 lira arası, salatalık 10 lira ile 12,5 lira arası, patates 12,5 lira ile 15 lira arası, soğan 10 lira ile 12,5 lira arası, elma 12,5 lira ile 20 lira arası, domates 15 lira ile 20 lira arası, kabak 10 lira ile 15 lira arası, mantar 40 lira ile 60 lira arası, sarımsak 40 lira ile 70 lira arası, üzüm 35 lira ile 40 lira arsı, havuç 10 lira ile 15 lira arası, lahana 30 lira ile 60 lira arsı, cennet hurma 25 lira ile 30 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Armut 25 liradan, marul 15 liradan, dereotu 7,5 liradan, maydanoz 7,5 liradan, ıspanak 5 liradan, pırasa 7,5 liradan, kivi 15 liradan, portakal 15liradan satışa sunuluyor.